Capaccio Paestum | incontro sulle agevolazioni per le imprese in Campania

(Di martedì 2 aprile 2024) Il Commercialista e consigliere comunale diDott. Antonio Agresti: “Occasione importante per leper scoprire i vantaggi fiscali sulla Zes unica e la Transizione 5.0” Leper leinsaranno al centro di unformativo che si terrà presso la biblioteca Erica in Piazza Santini a, il prossimo 12 Aprile 2024, dalle 17:30 alle ore 19:30. L’tratterà le seguenti tematiche: Lefiscali per ledel Sud, includendo il nuovo credito Zes e la transizione 5.0; Le opportunità offerte alledal nuovo piano di coesione 2021-2027. L’evento promosso dalla società Neskey ...

Incontro su Agevolazioni per Imprese a Capaccio Paestum - Economia: Il 12 aprile, un convegno a Capaccio Paestum focalizzato sulle agevolazioni fiscali e opportunità per le imprese campane.cilentonotizie