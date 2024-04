Caos Sanità – Il sindacato degli operatori sanitari | “Per abbattere le liste di attesa occorre un massiccio piano di assunzioni”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 2 aprile 2024) “Vogliamo vederci chiaro in merito aldel Governo, e nello specifico a quello del Ministero della Salute, che prevede di porre un freno alla piaga delledi, che prevede addirittura di ridurre i fondi a pioggia destinati alle Regioni, per erogare direttamente le risorse agli ospedali, così da contrastare lungaggini e code per effettuare esami specialistici”., il Nursing Up: “Si vocifera che il Ministero della Salute intende anche cancellare i tetti di spesa esistenti per i professionisti” E’ quanto sostiene il Nursing Up che, commentando la situazione ormai ‘emergenziale’ legata alled’, spiega che “Per far fronte a tutto questo, maggiori risorse, appare inevitabile, dovranno essere investite sui ...