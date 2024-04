Canottaggio | gli Azzurri Olimpici e Paralimpici per la prima tappa di Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma – Aprile, con un mese di anticipo e dopo il Memorial d’Aloja (leggi qui), dà il via alla stagione agonistica olimpica e paralimpica, con i primi appuntamenti internazionali di cartello in calendario. Per affinare la preparazione in vista di questi impegni, la Direzione Tecnica ha indetto un raduno che si svolgerà a Varese da oggi, 2 aprile, e proseguirà sino al 10 e che vedrà coinvolta la Nazionale Olimpica e Paralimpica. Un collegiale che serve ad arrivare pronti allaprova didel, in programma a Varese-Schiranna dal 12 al 14 aprile. Dal 25 al 28 aprile, invece, l’interesse azzurro sarà puntato su Szeged (Ungheria) per partecipare ai Campionati Europei Assoluti 2024. Tornando al collegiale che parte oggi, sono stati convocati, complessivamente, 55 atleti (34 uomini e 21 donne) che si alleneranno agli ordini del ...