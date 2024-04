Canone Rai 2024 | scadono i tempi per presentare la domanda di esenzione | chi ne ha diritto e come richierla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo quasi scaduto per richiedere l’dal pagamento delRai, una delle tasse da sempre più discusse nel nostro Paese. Entro la fine di aprile, i beneficiari di eventuali agevolazioni dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria posizione, evitando così che scatti l’addebito automatico in bolletta. La data da segnarsi in rosso è quella del 30 aprile, alla quale faranno seguito le scadenze del 31 luglio e del 31 ottobre (per il pagamento trimestrale). Ma a chi spetta l’esonero dal pagamento? Presto detto. Chi è esonerato dalRai el’I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta ...