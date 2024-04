(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – "La legalizzazione è associata all'aumento del 25% deldi marijuana tra i giovanissimi", al "raddoppio degli accessi al pronto soccorso", all'incremento di "incidenti automobilistici e di avvelenamento accidentale dei bambini", oltre a causare più "problemi psichiatrici, riproduttivi, asmatici e infarti in giovane età". In Germania "è stata fatta una scelta politica. Non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Bolognese (Omceo Roma), 'in Germania scelta politica non basata su dati medici' "La legalizzazione è associata all'aumento del 25% del consumo di marijuana tra i giovanissimi", al "raddoppio degli ... (sbircialanotizia)

Cannabis: esperto, 'legalizzarla aumenta del 25% consumo in under 18' - "In occasione della Giornata mondiale contro le droghe, lo scorso 26 giugno - ricorda Bolognese - alla Camera dei deputati sono stati invitati degli esperti a parlare su quello che è successo in ...notizie.tiscali

Cannabis, l'esperto: "Legalizzarla aumenta del 25% consumo in under 18" - "La legalizzazione è associata all'aumento del 25% del consumo di marijuana tra i giovanissimi", al "raddoppio degli accessi al pronto soccorso", all'incremento di "incidenti automobilistici e di avve ...adnkronos

Cannabis. Bolognese: “Sfatiamo il mito che non sia dannosa per la salute” - Tra feste di piazza e aspre polemiche è da ieri in vigore la legge che liberalizza in Germania la Cannabis per uso ricreativo. Ai maggiorenni sarà consentito girare anche con 25 grammi di Cannabis e ...difesapopolo