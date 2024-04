Cannabis in Germania | l’esperto gela la sinistra | “Legalizzare aumenta rischi e danni” Ecco i dati

(Di martedì 2 aprile 2024) Aumento del consumo tra i giovanissimi, moltiplicazione degli accessi al pronto soccorso, incremento degli incidenti automobilistici e degli avvelenamenti accidentali dei bambini. Sono alcuni dei fenomeni che sono stati osservati negli Stati in cui è stato legalizzato l’uso della. A ricordarlo, dopo il via libera dellache ha fatto esultare anche la nostra, è stato Antonio Bolognese, professore onorario di Chirurgia all’Università Sapienza e responsabile scientifico della Commissione dell’Ordine dei medici e odontoiatri (Omceo) di Roma e provincia per la valutazione, prevenzione e divulgazione delle conseguenze dell’uso dellae di altri disturbi dell’area delle dipendenze. “La– ha avvertito – non è una droga leggera“. L’esperienza degli Stati Usa che hanno ...

