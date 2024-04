Cangiano FdI | boom presenze Reggia di Caserta è risposta a buona politica Governo Meloni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 aprile 2024). «Sono numeri davvero impressionanti quelli fatti registrare dalladidurante questo lungo ponte delle Festività Pasquali. Oltre 25000 accessi di turisti e visitatori. Quasi 10.000 nella sola giornata di Lunedì in Albis. Una invasione festosa di tantissime persone provenienti dall’Italia e dall’Estero che hanno scelto la nostra città ed il nostro Palazzo Reale per trascorrere qualche giorno all’insegna dell’arte, della cultura e del buon cibo. Il tutto nel rispetto delle regole del vivere civile, grazie anche al servizio d’ordine predisposto e all’accoglienza da parte degli addetti e delle guide. È un risultato importante, anche in termini economici, per gli operatori della nostra città e della nostra Provincia. Ed è un risultato che ci dice quanto importante sia la vicinanza di questo...