Cancello chiuso per raggiungere il Pincio a Pasqua | turisti e visitatori lo scavalcano

I proprietari dei tre rottweiler che domenica hanno aggredito e ucciso a Manziana il 39enne Paolo Pasqualini mentre faceva jogging al parco “allo stato non sono ancora iscritti nel registro degli ... (secoloditalia)

PADOVA - «Questa mattina (ieri, ndr) abbiamo fatto un incontro con il presidente del Calcio Padova, Francesco Peghin, e con il sindaco Sergio Giordani per analizzare quanto accaduto e adottare... (ilgazzettino)

La domus de janas di Li Punti va riscoperta - C’è un luogo che andrebbe riscoperto ma che finora giace lì, sotto al sole, promettendo una discesa nel mistero e nell’antichità, sbarrata da un Cancello. «È un sito molto interessante perché completa ...lanuovasardegna

Padova, l’incredibile decisione della Lega. A Catania potranno entrare tremila spettatori locali - La finale di Coppa Italia doveva giocarsi a porte chiuse dopo le violenze siciliane all’Euganeo. L’ad Bianchi: «Noi parte lesa» ...mattinopadova.gelocal

Pasquetta in Irpinia, ancora off limits il borgo di Quaglietta - A lanciare l’allarme è Lu Banniuolo che scrive “Chi è giunto a Quaglietta per visitarlo ha trovato, infatti, il Cancello chiuso. La società che si occupa di gestire il borgo dal 2018, ha spiegato, ...corriereirpinia