Canada | 400 artisti contro le nuove leggi anti-transgender | cosa sta succedendo

(Di martedì 2 aprile 2024) Alanis Morissette, Neil Young, Elvis Costello, Feist, Rufus Wainwright sono solo alcuni degli oltre 400ad aver firmato la lettera della Tegan and Sara Foundationla legislazioneche preoccupa la comunità lgbtqa+ canadese negli ultimi tempi. «Le politiche-trans che stanno prendendo piede in– si legge nella lettera – vanno oltre la discriminazione: presentano un chiaro rischio per il benessere mentale e fisico delle persone trans in tutto il Paese. Come, conosciamo il pericolo di un ambiente sociale e politico che limita l’espressione, l’esplorazione, l’individualità e l’autodeterminazione. Vogliamo continuare a vivere in un mondo che celebra la bellezza della differenza, perché differenza e arte vanno di pari passo. ...