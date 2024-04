Can Yaman | a poche ora dal primo ciak di Sandokan vola in Brasile!

Can Man è stato fin troppo tempo lontano dal piccolo schermo. Mentre attende il ritorno in chiaro della seconda stagione di Viola come il mare, nel frattempo l’attore pensa già ai prossimi progetti. ... (velvetgossip)

Viola come il mare 2, Can Yaman e Francesca Chillemi: grande sorpresa per i fan! - Viola come il mare 2: Can Yaman e Francesca Chillemi dal 24 aprile sui teleschermi di Canale 5 Tra le fiction più attese di questa stagione ...televisionando

Sandokan, alcune scene saranno girate anche ad Isola Capo Rizzuto - È ufficiale: le scene della serie evento internazionale Sandokan con Can Yaman, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, verranno girate anche in alcune zone del territorio di Isola Cap ...cn24tv

Una carica di serie tv reboot, da X Files a Harry Potter - Su un piccolo schermo (o meglio tanti piccoli schermi) dove l'offerta è sempre più caotica e bulimica, major e piattaforme già da tempo provano a fidelizzare gli spettatori riproponendo revival, ...ansa