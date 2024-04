Campione di Wing Foil perde l’attrezzatura in un incendio | “Aiutatemi a costruirne una nuova”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 aprile 2024) Il giovane sportivo ha perso tutto l’equipaggiamento per gareggiare lo scorso 28 marzo e, a causa di gravi problemi economici, chiede aiuto con una raccolta fondi. – corrieredellacittà.comdadi Leonardo Giovannelli, che lo scorso anno si è laureatoitaliano Under-19 di questa disciplina, è andata distrutta a causa di unil 28 marzo scorso. Così, preso dallo sconforto e non volendo rinunciare alla sua passione, il diciassettenne, che vive nel quartiere La Giustiniana, a Nord di Roma, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per riacquistare il suo equipaggiamento e quello da kitesurf del fratello di 13 anni, anch’esso danneggiato dalle fiamme, causate dalla pompa elettrica per gonfiare le vele.durante ...