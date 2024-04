Campionato Primavera 2 | Spezia-Pisa 3-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 - Sconfitta per i nerazzurri di Innocenti che cadono in trasferta a Lanel derby. In rete per i padroni di casa Di Giorgio (doppietta), ma la gara è stata aperta da un'autorete di Coppola. TABELLINO3-0. Plaia, Manfrone, Ranieri (73’ Bertoncini), Scartoni, Benvenuto, Loffredo, Campana (73’ Garzia), Piccioli, Fontanarosa (75’ Garibotto), Lachowicz (61’ Bordin), Di Giorgio. A disposizione. Mosti, Piazza, Attuoni, Monteverde, Suatoni, Sessa, Tognoni, Foce. Allenatore Vecchio. Vukovic, Bartolini, Ghibaudo (56’ Rossi), Trdan, Gueye (71’ Casagrande), Coppola, Sala (56’ Frosali), Saltalamacchia (46’ Cannarsa), Buffon, Raychev, Ferrari (56’ Bocs). A disposizione. Baglini, Rosini, Lormanis, Doveri, Campani, Dama, Lovo. Allenatore Innocenti ...