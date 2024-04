Campionato Eccellenza | sfide cruciali nel 30° turno | il destino delle squadre in bilico

(Di martedì 2 aprile 2024) Santificata la Pasqua, ilditorna protagonista domani sera con le gare del 30°(13° del ritorno). Al termine della stagione regolare mancano 5 giornate. Quella successiva sarà domenica, dunque è una sorta di tour de force che attende le formazioni del massimodilettantistico regionale. Esentata dalinfrasettimanale è la Reno, che aveva anticipato a venerdì 22 marzo il match (perso 2-0) sul campo della capolista Sasso Marconi. Tropical Coriano-Russi. Al ‘Grandi’ di Coriano (fischio d’inizio alle 20.30) si affrontano duesenza troppi problemi di classifica. I falchetti, ottavi in classifica con 41 punti, dopo 3 risultati utili consecutivi, hanno perso il derby casalingo col Sanpaimola prima della sosta. I riminesi invece vengono da ...

