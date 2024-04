Camorra | omicidio Giuseppe Mancone | nuovo arresto dopo dichiarazioni collaboratori

(Di martedì 2 aprile 2024) Mondragone.per l’di, avvenuto nel 2003 a Mondragone. Alle prime luci dell’alba i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere per un soggetto, accusato del delitto e di associazione mafiosa. Il provvedimento scaturisce dagli esiti delle indagini svolte successivamente all’efferatoavvenuto a Mondragone il 14 agosto del 2003. La vittima,, fu freddato con vari colpi d’arma da fuoco. Per questo delitto, già l’immediata attività d’indagine all’epoca condotta, aveva portato all’individuazione e successiva applicazione di misura cautelare nei confronti degli esecutori materiali. Successivamente, le indagini sono state riaperte a seguito delle ...

