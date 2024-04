Camionista tenta di corrompere la Polizia A 54 anni | rischia tutto per salvare la famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 2 aprile 2024) In un'epoca in cui il lavoro è diventato qualcosa di tremendamente volatile ed è difficile, se non impossibile, pensare anche solo di costruire un futuro solido, è plausibile che un uomo di 54faccia l'impossibile peril posto? Le Forze dell'Ordine non sono tenute ad applicare un giudiz