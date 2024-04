Camilla | da donna più odiata ad eroina del Regno Unito

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 2 aprile 2024) Il percorso dimostra un’evoluzione che nessuno avrebbe mai prospettato. Su di lei incombe ancora la nomea di amante, che ha distrutto il matrimonio tra l’allora principe Carlo e la principessa Diana. Per una fetta di popolazione inglese non sarà mai “degna” di quel trono, ma per buona parte del Paese l’opinione sembra essere del tutto mutata. Il periodo difficile attraversato dalla Famiglia Reale inglese mostra un incredibile cambiamento che riguarda la regina consorte. Nelle ultime settimane la Corona ha fatto fronte a un forzato ridimensionamento delle forze a lavoro. Re Carlo III, infatti, ha dovuto rinunciare a molti impegni pubblici perché si trova in cura contro un cancro, rilevato in seguito al trattamento per l’ingrossamento della prostata. Dal periodo successivo alle vacanze di Natale, anche Kate Middleton è scomparsa dalle scene. AnsaLa principessa ...