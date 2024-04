Cambiamenti climatici | Emergenza idrica totale anche per la vite e l’olivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) "Fin quando l’agricoltore non avrà acqua a disposizione, non potrà fare investimenti importanti e l’agricoltura toscana non potrà essere davvero competitiva. Iimpongono poi irrigazione e disponibilità di acqua, non solo per l’ortofrutta, maper coltivazioni primarie comeed olivo, che fino a pochi anni fa non necessitavano di impianti di irrigazione". A sottolinearlo è stato Valentino Berni, presidente Cia Agricoltori Italiani della Toscana, nell’ambito del convegno "Acqua: una risorsa essenziale per il futuro". All’interessante convegno era presenteClaudio Capecchi, presidente Cia Grosseto. "Abbiamo seguito con grande interesse e partecipazione gli appuntamenti di Cia Toscana – ha dichiarato Claudio Capecchi – perché da sempre chiediamo un’attenzione ...