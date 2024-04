Calvarese | «Gol Dimarco? Comincia nuova APP Un’eventualità!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) Archiviata la meritata vittoria contro l’Empoli da parte dell’Inter, l’ex arbitro Gianpaoloe ora opinionista, ha commentato la posizione di Marcus Thuram sul primo gol di. DUBBI – Gianpaolo, noto opinionista ed ex arbitro di Serie A, al termine della vittoria dell’Inter contro l’Empoli, sul proprio profilo Instagram ha commentato il presunto fuorigioco sul gol dell’Inter. Queste le sue parole: «Ci sono dubbi sulla regolarità del vantaggio dell’Inter a San Siro contro l’Empoli. Pochi istanti prima della rete, Thuram riceve il pallone in profondità su un lancio lungo. Da alcune delle immagini trasmesse in tv (non sono state mostrate le linee) sembra che il francese parta in posizione irregolare. Poi l’azione prosegue. Nel momento in cui Bereszynski rinvia il pallone,una ...