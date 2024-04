Calendario Serie A | Fiorentina | aprile è un’occasione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 2 aprile 2024) Ladi Vincenzo Italiano sta lottando per l’Europa, sperando di raggiungere la posizione di classifica più alta possibile Il decimo posto in classifica e la contemporanea corsa in Coppa Italia (semifinale con l’Atalanta, si parte domani al Franchi) e in Conference League con il Viktoria Plzen come avversario abbordabile, rendono il mese di