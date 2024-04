Calendario scolastico 2024-25 | tutte le date di inizio lezioni e vacanze Elenco Regioni AGGIORNATO

(Di martedì 2 aprile 2024) Lehanno iniziato a deliberare i calendari scolastici per il prossimo anno-25. I primi calendari pubblicati sono quelli di Lazio, Piemonte, Veneto e Valle d'Aosta. Oltre alleindicate dallei collegi docenti possono deliberare ulteriori giorni di sospensione nel limite dei giorni dida garantire. L'articolo .

Le Regioni hanno iniziato a deliberare i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico 2024-25 . I primi calendari pubblicati sono quelli di Lazio, Veneto e Valle d'Aosta. Oltre alle date ... (orizzontescuola)

La Giunta Regionale del Piemonte ha approvato il Calendario scolastico per l'anno 2024-2025. Le lezioni inizieranno mercoledì 11 settembre 2024 e termineranno sabato 7 giugno 2025 per la scuola ... (orizzontescuola)

BRINDISI: Settimana del Mare – Tavola rotonda "Navigando verso il Futuro" - 09 aprile 2024"Giornata del Mare"martedì 09 aprile 2024 ore 10.00presso la Sede "De Marco", in via N. Brandi 1 a Brindisi Dando riscontro alla nota m pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0007407.16-02 202

Calendario scolastico 2024 - '25: in aula dall'11 settembre - E’ stato definito il Calendario scolastico 2024-2025. L’anno inizierà lunedì 11 settembre per terminare il 7 giugno (il 30 giugno per le scuole dell’infanzia).valsesianotizie

