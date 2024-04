Calciomercato Milan | problemi per il rinnovo di Davide Calabria Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 2 aprile 2024) Neldelpotrebbe sorgere il problema deldi, che al momento è in fase di stallo In questa ultima parte della stagione ilsi gioca tanto, tra campionato ed Europa League. Nel frattempo però, fuori dal campo, la società sta ragionando sulle mosse da fare per il prossimo futuro. In ottica, per il club rossonero ci sono diversi rinnovi di cui discutere. E tra questi c’è anche quello di, che ha il contratto in scadenza nel 2025. Il capitano anche in questa stagione si è confermato un titolare e un elemento prezioso per Stefano Pioli. Il terzino è molto legato ai colori rossoneri, con i quali è cresciuto all’interno del Settore Giovanile. Anche per questo quindi ...