Calciomercato Milan | il Bologna vuole riscattare Saelemaekers Ma c’è un dettaglio da discutere

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 2 aprile 2024) Ilha tutta l’intenzione didal. Ma unnon di poco conto dovrà essere ridiscusso… Alexissi sta ritagliando uno spazio importante neldelle meraviglie. Agli ordini di Thiago Motta, l’esterno offensivo belga ha segnato il suo secondo goal in maglia rossoblù nell’ultimo turno di campionato contro la Salernitana. Non solo, ha anche confezionato l’assist a Charalampos Lykogiannis per la terza rete del. Così facendo, il club felsineo lo riscatterà dal? L’intenzione delè questa visto l’alto rendimento diin particolare nell’ultimo periodo. Unperò sarà da ...