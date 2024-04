Calcio promozione Buon test per la Pontremolese con il Cadimare Tanta intensità e quattro reti Bene i giovani

(Di martedì 2 aprile 2024): Cacchioli, Miceli (56’ Domenichini), Menichetti (46’ Bernieri), Scaldarella, L. Bellotti, Agolli (46’ Pezzoni), Vicari, Bruzzi, Simonelli, Gabrielli (56’ Bresciani), D’Antongiovanni. All. F. Bellotti.: Pietra, Ferrari, Conte (46’ Portoghesi), Caneri, Lertola, Di Vittorio (46’ Conti), Leotta (46’ Bartoletti), Ambrosi, Mathibedi, Gustavo (46’ Mazzuchelli), Haxhiu (46’ Agrefogli). All. Buccellato. Arbitro: Staglioli di La Spezia. Marcatori: 33’ Mathibedi (C), 36’ Gabrielli (P), 41’ Haxhiu (C), 44’ Bruzzi (P), 62’ D’Antongiovanni (P), 69’ Vicari (P). PONTREMOLI – Prima del rompete le righe per le festività pasquali, laha sostenuto un’amichevole, al Lunezia, con il, formazione di...

Solo la Serie D continua a giocare regolarmente mentre tutti i campionati regionali dall’Eccellenza fino alla Seconda categoreia si fermano per il Torneo delle Regioni e per la Pasqua riprendendo ... (sport.quotidiano)

Nella settimana di Pasqua si è giocato tanto anche in Prima Categoria con gli anticipi della 30esima giornata. Nel girone B in chiave playoff rischia di pesare il ko in trasferta del Besana ... (sport.quotidiano)

Calcio a 5 Serie C2 Regionale. Il Limite frena ancora l’Atletico - Il Limite e Capraia si conferma bestia nera dell’Atletico Fucecchio, ottenendo un pareggio cruciale nel girone B di C2 regionale. L'Atletico ora deve lottare per la promozione in C1.lanazione

Remole conquista la C1. Che sfida col Casentino - promozione conquistata dopo due stagioni in cui il Calcio a 5 Remole ha saputo selezionare e crescere ragazzi prevalentemente del territorio. In tutto 71 punti ottenuti su 75 disponibili, primato in ...lanazione

Lecco, altro cambio in panchina: via Aglietti, riecco Malgrati - Altro cambio in vista in casa Lecco, l'ennesimo in questa stagione sfortunata: Alfredo Aglietti è stato esonerato, fatale l'ennesima partita senza vittoria, questa volta al Rigamonti-Ceppi contro il ...gianlucadimarzio