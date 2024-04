Calcio Napoli | De Laurentiis punta su Manna ex collaboratore di Giuntoli come nuovo direttore sportivo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 aprile 2024) Aurelio Deha scelto Giovannidella squadra partenopea., 35 anni, primodi Cristianoalla Juventus, è l’anima e il cervello della Next Gen che nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Head of First Team al fianco del dt. Il progetto, scrive il Corriere dello sport, prende quota anche se nulla è stato ancora formalizzato:ha preso atto dell’interesse serio, estremamente concreto del, ma deve ovviamente valutare la sua posizione con la Juventus e il suo responsabile,. Campano di Valle della Lucania (provincia di Salerno), insignito dall’Ussi con il premio “Dirigente dell’anno 2023”, ...