Calcio Napoli | De Laurentiis ha scelto il nuovo ds | dalla Juve arriva Giovanni Manna

(Di martedì 2 aprile 2024) Il presidente delè pronto ad affidare la direzione dell’area tecnico-sportiva dela chi da anni è anima e cervello dellantus Next Gen. Aurelio Deè pronto a mettere la prima pietra sulche la prossima stagione sarà chiamato a risorgere dalle ceneri di un’annata da dimenticare.

Con Olivier Giroud in possibile partenza, il Milan prepara il colpo in attacco, ma occhio al Napoli . La situazione (pianetamilan)

Il Napoli inizia a programmare la prossima stagione: tanti nomi al vaglio, l’indiscrezione di oggi guarda in Gran Bretagna. Che sia Europa League o Conference, se non addirittura senza coppe, il ... (spazionapoli)

Aurelio De Laurentiis ha scelto Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo della squadra partenopea. Manna , 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, è l’anima e il ... (ildenaro)

Napoli, senti l’ex presidente del Lugano: “Manna è pronto per un’esperienza in azzurro” - Angelo Renzetti, ex presidente del Lugano, ha condiviso interessanti dettagli riguardo Giovanni Manna, il prossimo direttore sportivo del Napoli ...gonfialarete

Schwoch sicuro: "Manna potrebbe arrivare al Napoli con Conte" - Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha parlato di alcuni argomenti che riguardano la squadra azzurra: "Manna Magari è un tas ...areanapoli

Napoli, chi è Giovanni Manna: dalla Svizzera a Giuntoli, il nuovo uomo mercato di De Laurentiis - Gli esordi in Romagna, figlio della Campania, il pallone come obiettivo e la Juve come trampolino di lancio. Chi è Giovanni Manna L'attuale dirigente bianconero, braccio destro ...ilmattino