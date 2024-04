Calcio Juniores nazionali Fezzanese mette il turbo Montevarchi si arrende

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024)2 Aquila: Mazzola, Banti (62’ Tetteh), Salvetti, Bruni (80’ Elmazi), Ferrari G., Battini, Ferrari R., Carli, Perez Mendez (65’ Bracco), Sacchelli (74’ Roncarà), Zappelli. A disp. Gaggini, Brogi, Cuccio, Agotani. All. Ponte. AQUILA: De Gennaro, Gori, Talenti, D’Alessandro (59’ Dago), Carnevale, Bigazzi, Resuttana, Tommasini, Giusti, Vignoli (63’ Myrtaj), Dini. A disp. Neri, Rus, Valentini, Santini, Fabbrini, Malaj, Falsini. All. Sireno. Arbitro: Lena di Spezia (assistenti Nista e Rabito). Reti: 39’ Ferrari R., 83’ Elmazi. PAGLIARI – Lasi conferma la bestia nera dell’Aquila; dopo averla battuta 1-0 in Toscana si ripete anche al ‘Cimma’ di Pagliari vincendo per 2-0. Equipe di Giulio Ponte superlativa dato ...