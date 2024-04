Calcio | gli italiani all' estero | Donnarumma e Vicario protagonisti | ko De Zerbi e Farioli

(Di martedì 2 aprile 2024) Milano, 2 aprile 2024 – Terminato il weekend pasquale torna l'appuntamento con la rubrica diall'. Una Pasqua dove l'uovo è stato un po' indigesto lato allenatori: De, con il suo Brighton, ha perso contro il Liverpool e, sponda Nizza,è stato sconfitto in casa dal Nantes e la zona Champions continua ad allontanarsi sempre di più. L'unico che ritrova il sorriso è Enzo Maresca che è tornato alla vittoria dopo due giornate: il suo Leicester sta vivendo un periodo non facile, dove ha dilapidato tutto il vantaggio accumulato dalle inseguitrici in Championship. E' andata sicuramente meglio ai giocatori: dalle ottime performance e relativi successi dirispettivamente con Tottenham e PSG, fino alla convincente vittoria del Friburgo di Vincenzo ...

Lo sport in campo per i ragazzi autistici. Da Malagò a Sheva: "Siamo ponte per l'inclusione" - Oggi si celebra la "Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo". Al Coni una serie di iniziative che si concluderanno con la serata di gala di raccolta fondi alla presenza anche dei ministri ...gazzetta

Jump Ship, siete pronti ad esplorare lo spazio e a combinare disastri con gli amici - Jump Ship è un FPS con un'astronave grossa come un campo da Calcio che potremo guidare liberamente in atmosfera ... un'altra ad attendervi e poi un'altra ancora... Lo ammettono gli stessi ideatori di ...multiplayer

Associazione stampa critica l’allenatore del Modena Calcio Paolo Bianco: «Giornalisti meritano rispetto» - Modena, 2 aprile 2024 – L’Asm, associazione stampa modenese, critica l’allenatore del Modena Calcio Paolo Bianco dopo che quest’ultimo ha pronunciato un insulto in tv a seguito di una domanda del gior ...ilrestodelcarlino