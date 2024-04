Cahill | «I grandi campioni sono resilienti Il Sinner che vedete è lo stesso anche nel privato»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 aprile 2024) Darren, coach di Jannik, intervistato a Sky Sport., il coach di: «I» Sul percorso dial Master 1000 di Miami: «Allenarsi vuol dire imparare, per migliorare sempre di più. Questo è un aspetto su cui io, Simone, Marcel, Umberto, Giacomo e Andrea lavoriamo tutti insieme. Parliamo spesso di elementi legati allo stile di gioco di Jannik sui quali lui può migliorare come tennista e lui contribuisce alla discussione, perché alla fine è lui che scende in campo e che applica quello su cui si lavora in allenamento. Per questo motivo è necessario che lui creda in quello su cui lavora. Come squadra ci concentriamo sull’aiutarlo a migliorare come tennista e allenarsi serve ...