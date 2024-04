Cagnolino legato e abbandonato in una busta di plastica | salvato da una coppia | “Poteva morire”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 aprile 2024) Il cucciolo lasciato sulla provinciale che collega Pontecorvo a Pignataro, in provincia di Frosinone, è statoda una. – corrieredellacittà.com Avvolto in una bustina di, annodata con uno spago e lasciata a bordo strada, sulla provinciale che collega Pontecorvo a Pignataro, in provincia di Frosinone. È stato ritrovato in queste condizioni, spaventato e tremante, il cucciolo di cane soccorso da unadi Pontecorvo il giorno di Pasqua. I due hanno documentato la scena increduli, filmando il salvataggio del, lasciato solo e al freddo dentro l’involucro. “Ma sono proprio bestie. Le persone sono le bestie, non gli animali. Poverino, lì chiuso”, spiega una voce mentre si vede l’animale spuntare col musetto dalladi ...