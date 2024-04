Bruce Springsteen firma la giustificazione per l’assenza da scuola a una fan durante un concerto VIDEO

NEW YORK – Sony Music celebra i 50 anni di carriera discografica di Bruce Springsteen con una raccolta dei suoi storici brani, da “Greeting from Asbury Park, NJ” del 1973 a “Letter To You ” del ... (webmagazine24)

Bruce Springsteen ha firmato la giustificazione di assenza da scuola a una fan durante un concerto. Guarda il video - Bruce Springsteen sta ritrovando il contatto con il suo pubblico nelle prime date del tour in America, e sta conquistando tutti con la sua spontaneità. Prima e dopo ogni concerto pubblica dei video ...virginradio

Bruce Springsteen and The E Street Band l’1 e il 3 giugno a Milano - Bruce Springsteen and The E Street Band tornano in Italia due appuntamenti, l’ 1 e il 3 giugno 2024 allo Stadio San Siro di Milano. Le date fanno parte del tour mondiale Bruce Springsteen and The E ...fsnews

L’assente è giustificato da Bruce Springsteen - La lettera di assenza consentirebbe al giovane fan di giustificare la mancata presenza a scuola lunedì (1 aprile) dopo aver assistito al concerto di Springsteen. Al momento non è chiaro se la nota di ...rockol