Brighton | De Zerbi | “Fiero della mia squadra | non penso al futuro”

(Di martedì 2 aprile 2024) Il tecnico delRoberto Deha risposto ad una delle innumerevoli domande sul suoin conferenza stampa: “Mi chiedete sempre se me ne andrò a fine stagione, io in questo momento posso solo dirvi che sono comunque orgoglioso di allenare il“. Il suo nome è stato accostato a panchine importanti come quelle di Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona, ma l’ex Sassuolo ci tiene a chiarire che sente forte il legame con i Seagulls nonostante non ci sia l’accordo per il rinnovo di contratto. “So di essere davvero fortunato a lavorare con questi giocatori e in questo club – ha detto alla vigilia del match di Premier contro il Brentford -. Mi piacerebbe competere con unaal completo, ma cerco di giocare con i giocatori disponibili eche siano sufficienti. ...

