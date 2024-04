Breve storia dell’hooliganismo olandese

(Di martedì 2 aprile 2024) Il 18 maggio 2023 il West Ham sconfiggeva l’AZ Alkmaar e conquistava l’accesso alla finale di Conference League. Ai festeggiamenti in campo faceva però da contraltare l’assalto dei Ben Side Ultras al settore riservato allo staff e alle famiglie della squadra ospite. Il resto della cronaca è racchiuso nei video comparsi sui social praticamente in tempo reale: si vedono gruppi di persone incappucciate scontrarsi dapprima con alcuni calciatori Hammers, intervenuti a difesa dei propri cari, e poi venire ricacciati indietro da un uomo corpulento posizionato in cima alle scale di accesso al settore. Chris Knoll, cinquantottenne padre di famiglia e tifoso di lunga data del West Ham, è diventato per molti l’eroe di una serata che, fuori dal campo, avrebbe potuto mettersi parecchio male. Il suo gesto, oltre a costargli un occhio nero, gli è valso un caloroso tributo da eroe nella successiva ...

Subsonica in tour ad aprile: “Ad ogni concerto scriviamo la nostra storia”. Le date e scaletta - Tornano i Subsonica con una serie di concerti 2024 che promettono di far ballare migliaia di persone per tutto il mese di aprile. Dieci giorni in giro per i palazzetti, per fare ascoltare il nuovo ...deejay

Myanmar: a poco più di tre anni dal colpo di Stato, il regime mostra cedimenti. Ecco cosa sta succedendo - Dal colpo di Stato del 1° febbraio 2021, i rapporti di potere tra il Tatmadaw, l’esercito birmano, e la resistenza anti-golpe sembrano riconfigurarsi. Ma cosa ...ilsecoloxix

Al Teatro Biondo di Palermo debutta in prima nazionale ''Kamikaze'' - Debutta al Teatro Biondo di Palermo Kamikaze di Emanuele Aldrovandi in un sorprendente allestimento diretto da Marco Lorenzi e prodotto dal Biondo insieme al Teatro Nazionale Croato Ivan de Zajc di Fi ...palermomania