Brando e Raffaella lontani dopo UeD | lui svela perchè | confessione sul periodo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 2 aprile 2024)Ephrikian eScuotto stanno vivendo finalmente la loro relazione lontano da Uomini e Donne, anche se i fan sono molto curiosi di vederli insieme e di scoprire come vivono la loro quotidianità. I due, però, non sono molto attivi dal punto di vista della coppia, sta di fatto che questo ha sollevato delle domande, a cuiha voluto dare risposte.risponde ad alcune domande sul rapporto conIn queste ore,Ephrikian ha aperto la box delle domande su Instagram ed ha iniziato a soddisfare le curiosità dei suoi fan. Tra le varie domande, ovviamente, non sono mancate quelle inerenti il rapporto conScuotto. Un utente ha chiesto come mai i due non siano insieme, ma siano spesso. Ebbene, a tal ...