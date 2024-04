Botte alla compagna davanti alla figlio piccola | in arresto 22enne in provincia di Latina

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 Una brutta storia di violenza domestica si è conclusa con l’intervento tempestivo dei Carabinieri della stazione di Cori, che hanno arrestato un uomo di 22 anni, domiciliato a Rocca Massima, per maltrattamenti ai danni dellae della figlia di soli sei mesi. L’episodio, accaduto il 2 aprile, ha scosso la comunità locale, mettendo in luce l’importanza della pronta reazione delle forze dell’ordine in situazioni di pericolo. La vittima, una giovane donna di origine rumena, ha trovato il coraggio di segnalare la sua situazione al numero di emergenza 112, esprimendo la propria preoccupazione per la sicurezza personale e quella della sua bambina. L’intervento è stato immediato, con i Carabinieri di Cori supportati dai colleghi della Stazione di Sermoneta, che hanno proceduto all’dell’aggressore in flagrante, ...

