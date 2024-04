Borsa | l' Europa segue Wall Street | lente a mosse della Fed

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Le Borse europee seguonoe peggiorano ancora nel finale di seduta. Ladei mercati è sui i timori di un rinvio dei tagli dei tassi da parteFed. Il presidente Jerome Powell che parlerà domani, lo ha già ventilato prima di Pasqua. Milano cede l'1,2% con Cucinelli sempre maglia nera (-4,4%), a cui si aggiungono anche Stellantis (-3,3%) e Moncler (-3%) insieme ad Azimut (-3,9%) che ha in pancia una nuova banca digitale frutto dello scorporo di una parterete, e Diasorin (-3,5%). Parigi lascia lo 0,9%, così come Francoforte. Quest'ultima nonostante il calo dell'inflazione al 2,2% a marzo in Germania con la Bce che potrebbe, quindi, tagliare i tassi a giugno ma primaFed che sull'allentamentopolitica monetaria non sembra aver fretta. ...