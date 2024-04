Borsa | l' Europa in rosso con Wall Street | Milano cede lo 0 | 96%

Si muovono in ordine sparso i principali listini di Borsa europei nel primo giorno di attività dopo il lungo ponte di Pasqua. La migliore è Londra (+0,27%), seguita da Milano (+0,15%). Quasi in ... (quotidiano)

Xiaomi, boom di vendite per l’auto elettrica che costa 4mila euro meno di Tesla – Ci sono le liste d’attesa - Xiaomi, boom di vendite per l’auto elettrica che costa 4mila euro meno di Tesla. Ci sono le liste d’attesa Kamagra Oral Jelly – Italia Xiaomi ha registrato un notevole aumento del valore delle azioni ...torinonews24

Borsa: l'Europa si muove debole, spread stabile a 142 punti - Borse europee all'insegna della debolezza con l'inflazione che, in Germania, a marzo ha rallentato al 2,2%. Si conferma poi la tensione sui titoli di Stato con i rendimenti che si allargano (+12 punti ...quotidiano

L’elettrica di Xiaomi è già un successo: 90.000 prenotazioni in poche ore. E l’azienda vola in Borsa - In poco più di un week-end, Xiaomi ha già registrato un impressionante numero di prenotazioni per la berlina SU7. E il titolo vola in Borsa: Xiaomi ora vale più di General Motors e Ford.dmove