Borsa | Europa in rialzo con titoli energia e minerari

(Di martedì 2 aprile 2024) La seduta sulle Borse insi apre cauta ma dopo poche battute gli indici girano in terreno positivo. Parigi apre con l'indice Cac-40 in calo dello 0,12% ma poi inverte rotta e sale dello 0,21%; Francoforte da invariata si apprezza allo 0,24%, Londra apre indello 0,39% e poi si rafforza indello 0,5 per cento. I guadagni sono sostenuti dagli acquisti suied energetici. Sotto i riflettori Ubs che ha annunciato l'avvio di un nuovo riacquisto di azioni proprie fino a 2 miliardi a partire dal 2024.

Per gli azioni delle società quotate europee è in arrivo una pioggia di 620 miliardi di euro tra dividendi e piani di riacquisto di azioni proprie ( buyback ). Anche Piazza Affari farà la sua parte ... (ildenaro)

Crisi immobiliare Cina, Vanke taglierà debito di 14 mld Usd - Vanke, uno dei principali sviluppatori immobiliari cinesi al centro della grave crisi di settore, ha detto che taglierà il suo debito di 14 miliardi di dollari, dopo che ha visto i suoi profitti scend ...idealista

Borsa: Milano apre in rialzo +0,23% - Dopo la lunga pausa per la festività di Pasqua la Borsa di Milano riparte di slancio. L'indice Ftse Mib apre in rialzo dello 0,23% a quota 34.829 punti. Saipem in testa al listino (+2,79%), Unipol la ...ansa

Borsa: Europa verso avvio guardingo, petrolio record da ottobre su tensione Siria - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 apr - Le Borse europee vanno verso un'apertura in equilibrio mentre il prezzo del petrolio allunga ai massimi da fine ottobre a causa dell'ampliarsi della t ...borsa.corriere