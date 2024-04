Borghi | «Inter | superato le aspettative! Lautaro Martinez a secco? Notato una cosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) Al termine di-Empoli Stefanoanalizza l’andamento della squadra di Simone Inzaghi. Poi il giornalista si sofferma sulla prestazione di. IMPRESSIONI – Stefano, ospite nello studio di “Monday Night Square” di Dazn dichiara al termine di-Empoli: «l’ho visto un po’ indispettito, non per il cambio ma per il fatto di dover fare un’altra partita di campionato senza esultare. Ha segnato in Nazionale. Ma soprattutto ragionavo come nelle ultime settimane stia giocando molto più al servizio della squadra e molto meno a quello della classifica cannonieri. Molto più in basso, un po’ più fra le linee e meno in area di rigore. C’è da capire se è una questione di condizione o propensione. Dopo la stagione ...