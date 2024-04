Borghesiana | coppia congela feto nel freezer di casa

(Di martedì 2 aprile 2024) Hato ildi quattro mesi del bambino che portava in grembo, riponendolo nel. La macabra scoperta è stata fatta dagli agenti della Polizia di Stato in un appartamento della, all’estrema periferia Sud-Est di Roma. La donna e il compagno, entrambi cittadini di nazionalità romena, sono stati denunciati per occultamento di cadavere. Secondo quanto ricostruito, la donna di 44 anni, infermiera, si era presentata al Policlinico Casilino con una forte emorragia, senza però che la paziente riconducesse la perdita di sangue ad un evento preciso. Laè poi tornata a, ma una segnalazione dei sanitari ha fatto scattare i controlli. Secondo i medici le cause dell’emorragia potevano essere due: un aborto o parto prematuro. Così hanno allertato le forze ...

