La passione per la pizza è ciò che accomuna da nord a sud tutta l’Italia. Secondo i dati dell’ultimo World Pizza Day Lucca è al quarto posto per numero di pizze ordinate su Deliveroo tra le città ... (lanazione)

Boom di ordini per la nuova auto elettrica di Xiaomi, più conveniente rispetto alla concorrente di Tesla - Altra tappa nell’avanzata delleauto elettriche cinesi che minaccia i produttori occidentali. Il lancio della nuova vettura di Xiaomi è un successo. Nelle prime 24 ore dal debutto sul mercato cinese, g ...ilfattoquotidiano

Borsa Hong Kong: +9% Xiaomi spinta da Boom di ordini per l'auto elettrica - Xiaomi, liste d’attesa per l’auto elettrica che costa 4.000 dollari meno di Tesla. Ma non tutti i gruppi cinesi escono vincenti ...informazione

L'auto elettrica fa volare Xiaomi, vale più di GM e Ford - Venerdì la società ha dichiarato di aver ricevuto 88.898 preordini per l'auto nelle prime 24 ore di vendita: una cifra che, considerando la capacità produttiva iniziale annua di 150.000 vetture, ...quotidiano