Bonus genitori separati | ultima chance per fare domanda Ecco chi può richiederlo

(Di martedì 2 aprile 2024) Scade martedì 2 aprile la possibilità di richiedere all’Inps ilperintrodotto dal decreto fiscale del 2021, attraverso un emendamento del leader leghista Matteo Salvini. Si tratta di un assegno da 800 euro al mese destinato a chi non ha ricevuto il mantenimento perché l’altrosi trovava in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid-19. Ma non tutti possonorichiesta. Ilè previsto solo per chi vive con figli minori (o maggiorenni con handicap grave) e ha un Isee non superiore a 8.174 euro. Inoltre, il genitore che avrebbe dovuto versare il mantenimento deve aver interrotto o ridotto l’attività per almeno 90 giorni tra l’8 marzo 2022 e il 31 marzo 2022 e aver subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quanto ...

