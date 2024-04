(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato l'avviso per latà incolpevoledel Comune di. Requisiti, regole, tempi e link per

Un Bonus fino a 2mila euro destinato ai lavoratori dipendenti, i cosiddetti fringe benefit , ma non solo, anche un trattamento integrativo per alcune categorie di lavoratori e il riscatto dei ... (today)

È in arrivo un Bonus di 2mila euro per pagare bollette , affitto e mutuo . Un beneficio completamente esentasse che spetta a una determinata categoria di lavoratori. Bonus per pagare affitto e mutuo ... (ilcorrieredellacitta)

Confermato anche nel 2024 il Bonus affitto per gli anziani residenti in Regione Lombardia . Si tratta di quasi 8 milioni di euro spalmati sul triennio 2022- 2024 . La misura è destinata agli over 70 in ... (quifinanza)

Quattro sportelli offrono aiuto agli over 60 - Nuovi sportelli gratuiti per over 60 a Garbagnate e territori limitrofi offrono supporto informativo, digitale e per Bonus affitto pensionati. Iniziativa promossa da Fondazione comunitaria Nord Milano ...ilgiorno

Bonus fitto fino a 12mila euro a Napoli 2024 per morosi e sfrattati: come fare domanda - a) abbia un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00; b) sia destinatario di un atto di ...fanpage

Bonus affitto anziani 2024 in Regione Lombardia: misura per over 70 in residenze Aler - Bonus affitto per anziani in Regione Lombardia confermato anche per il 2024: i requisiti e i dettagli della misura che aiuta gli over 70 beneficiari di un alloggio di edilizia popolare ...quifinanza