Bonus edilizi | cessione del credito entro il 4 aprile | che succede a chi buca la scadenza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 aprile 2024) Il 42024 è il termine ultimo per inviare la comunicazione delladelall’Agenzia delle Entrate. Con la comunicazione, ogni utente potrà informare l’Agenzia in merito alla scelta di avere optato per ladelo per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta del Supero degli altridel: termine ultimo 42024 È dunque corsa contro il tempo per chi ha fatto un errore o non ha comunicato all’Agenzia delle Entrate di aver optato per lo sconto in fattura e ladelrispetto ai lavori del 2023. Chiladel 4 ...