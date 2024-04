Bonus colf e badanti | al via le domande Ma i requisiti rischiano di impedire ai beneficiari di ottenerlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Al via le richieste per accedere alannunciato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone. A partire dall’1 aprile è infatti possibile richiedere la misura che prevede la decontribuzione totale per coloro che assumono collaboratori per l’assistenza di persone con almeno 80 anni, non autosufficienti e titolari di indennità di accompagnamento. L’incentivo, varato con il decreto Pnrr di fine febbraio, azzera per due anni i contributi per chi assume o stabilizza collaboratori domestici per l’assistenza di anziani non autosufficienti. Il governo ha però previsto alcune importanti limitazioni – tetto, durata e Isee – che nei fattidiai potenzialidi goderne. Per prima cosa l’agevolazione, finanziata con circa 140 milioni complessivi dal ...