Bologna | l’agente di Thiago Motta | “Ormai non è più una sorpresa | gioca da grande squadra”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024)di, Dario Canovi, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli in cui ha affrontato diversi temi. Sull’allenatore dellanciato verso una storica qualificazione alla prossima Champions League, ha detto: “non è più unaun calcio daimportante“. Poi sul mercato: “Il futuro di Osimhen? Secondo me è probabile che giochi nel PSG, sarebbe l’acquisto più azzeccato dopo l’addio di Mbappé che è già del Real Madrid da mesi, vedo una farsa che va avanti da tempo per non dirlo. Mbappé ha mandato a quel paese l’allenatore e gli ha insultato anche la madre, ha in mente solo il Real“. SportFace.