Bollette | con la fine del mercato tutelato | il libero alza i prezzi su luce e gas

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 2 aprile 2024) Il panorama dell’energia elettrica in Italia sta per subire una svolta decisiva con ladel, prevista per il primo luglio. Gli utenti domestici, ad eccezione di quelli vulnerabili (come gli over 75, o con disabilità), che non avranno scelto un operatore delentro quella data, saranno automaticamente trasferiti al servizio L'articolo proviene da Il Difforme.