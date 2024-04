(Di martedì 2 aprile 2024) Suardi (Pavia) – L’Intervento deidelha salvato ieri sera, lunedì 1 aprile, dieci persone che erano rimaste bloccate su unsul Po all'altezza del comune di Suardi, in Lomellina. La comitiva si era trovata per unanel giorno di. L'improvviso innalzamento del livello del fiume ha costretto il gruppo a rifugiarsi su un'isola di ghiaia, inal grande fiume, e da lì era poi impossibile raggiungere la riva. Sul posto si sono recate due squadre deidel: una dalla sede centrale di Pavia e una dal distaccamento di Mede. Si è reso necessario anche l'utilizzo dell'elicottero Drago decollato da Varese per riportare al sicuro le persone coinvolte. Presenti sul posto anche i carabinieri.

Il gruppo, composto da undici persone e un neonato di pochi mesi, aveva scelto il fiume Tagliamento per fare una passeggiata oggi 1 aprile, ma nel pomeriggio si è accorto che ormai la via di ritorno ... (fanpage)

Bloccati su un isolotto in mezzo al Po dopo la grigliata di Pasquetta: salvati dai vigili del fuoco - L'improvviso innalzamento del livello del fiume ha costretto il gruppetto di 10 persone a rifugiarsi su un’isola di ghiaia, senza la possibilità di ritornare a riva ...ilgiorno

Maltempo, la conta dei danni dalla Lombardia al Piemonte - IN AGGIORNAMENTO - Il maltempo che ha colpito mezza Italia nella notte di Pasqua non ha dato tregua neanche a Pasquetta: Livigno è rimasta isolata molte ore, ...lapresse

Il Brenta s’ingrossa per le piogge, in cinque Bloccati sull’isoletta in mezzo al fiume - Non avevano evidentemente messo nello zaino e nel kit di campeggio la dose necessaria di prudenza i cinque soggetti soccorsi ieri pomeriggio dai pompieri ...ecovicentino