Bimbo di 4 anni investito da un' auto nel Bresciano | è grave

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 2 aprile 2024) E' rimastomente ferito un bambino di 4questo pomeriggio, intorno alle 16.30, da un'a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. L'incidente è avvenuto in corso Giuseppe Zanardelli. Il trasporto in ospedale Il piccolo, stando a quanto riferito dai soccorritori intervenuti sul posto, è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso presso l'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo, con un trauma cranico e uno ad una gamba. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia stradale.