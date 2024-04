(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – Un bambino di 4è rimastomente ferito oggi, 2 aprile, dopo essere statoda un'a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in corso Giuseppe Zanardelli. Il– fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia – è stato

A Ravello, un bambino di 7 anni ha trova to il portafoglio di un turista danese: una volta restituito, ha rifiutato anche la ricompensa di 50 euro.Continua a leggere (fanpage)

E' rimasto grave mente ferito un bambino di 4 anni investito questo pomeriggio, intorno alle 16.30, da un'auto a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. L'incidente è avvenuto in ... (tg24.sky)

Gardone Riviera (Brescia), 2 aprile 2024 - Un bimbo di 4 anni è stato travolto da un’auto mobile e portato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Papa Giov anni XXIII di Bergamo. Il ... (ilgiorno)

Le ossa di Emile ritrovate a 9 mesi dalla scomparsa, i sospetti sul nonno materno - Il Bimbo era scomparso l’8 luglio dalla casa dei nonni. Era in vacanza, i genitori non erano lì. In un borgo così piccolo e con appena 25 abitanti, ci sono stati mesi di sospetti e veleni. Tutti i ...unionesarda

Grave Bimbo di 4 anni travolto da un’auto a Gardone Riviera - Il piccolo portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un trauma cranico e una ferita a una gamba ...ilgiorno

Bimbo di 4 anni investito da auto nel Bresciano, è grave - (Adnkronos) – Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito oggi, 2 aprile, dopo essere stato investito da un'auto a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. L'incidente è avvenut ...sardegnareporter