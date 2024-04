Billie Eilish e le sue battaglie per la sostenibilità nella musica | «Io penso all’ambiente | le altre star ai soldi È irritante»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 aprile 2024) Appena 22 anni, due album all’attivo che fruttano mensilmente oltre 65 milioni di ascoltatori solo su Spotify, e molti dei suoi brani che superano agilmente i due miliardi di stream. Due anche gli Oscar per la migliore canzone originale portati a casa, un record per una persona così giovane. Il primo nel 2021, la canzone si intitola come il film: No Time To Die; mentre la seconda, ritirata appena poche settimane fa, si intitola What Was I Made For? ed è inclusacolonna sonora del discusso Barbie. L’artista che può vantare questi numeri è, figlia di Patrick O’Connell e Maggie Baird. Ed è proprio quest’ultima, attrice e sceneggiatrice teatrale particolarmente impegnata sulle tematiche ambientali, ad aver trasmesso la sua passione per questa battaglia alla figlia. Una preoccupazione che la giovane ...